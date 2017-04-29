Турецкая армия уничтожила 89 террористов в Сирии и Ираке

2017-04-29 17:09 | www.apa.az | 3

Генштаб ВС Турции обнародовал разведданные по количеству террористов, уничтоженных в ходе воздушной операции ВВС Турции на севере Ирака и в Сирии.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», в результате авиаударов по базе ответвлений террористической организации PKK – PYD и YPG в районе Синджар на севере Ирака 25 апреля были уничтожены 40 террористов.

Еще 49 террористов, в том числе 4 полевых командира, уничтожено в этот же день в ходе авиарейда в районе Карачок на севере Сирии.В Генштабе сообщили также о ранении более 90 террористов, размещенных в больницах севера Ирака.

Главари YPG и PYD пытаются списать потери на действия боевиков другой террористической группировки - ДЕАШ и тем самым не дать подручным пасть духом.