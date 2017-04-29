Завтра в посольстве Киргизии будет открыта книга соболезнований

2017-04-29 17:27 | www.apa.az | 4

Завтра в посольстве Киргизии в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с объявлением траура в Киргизии.

Об этом АПА сообщил посол Киргизии в Азербайджане Айджигит Буранов.

Отметим, что огромный оползень объемом миллион кубических метров сошел сегодня в 06:40 (по местному времени) утра в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей. Среди погибших девять детей школьного и дошкольного возраста.