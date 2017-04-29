Житель Уджара бросился под электровоз

2017-04-29 18:15 | www.apa.az | 3

Житель Уджара, страдающий от психического расстройства предпринял попытку суицида.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел на линии железно дороги, проходящей через город.

Житель Уджара Пингафари Адиль Алекбер оглу (1968 г.р) бросился под электровоз. Получивший тяжелые травмы А.Алекберов был незамедлительно доставлен в ЦРБ Уджара, где ему ампутировали левую ногу. По словам родственников, А.Алекберов страдает психическим расстройством и он неоднократно предпринимал попытки суицида.

По факту ведется расследование.