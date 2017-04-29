В Киргизии объявлен траур

2017-04-29 17:19 | www.oxu.az | 3

В Киргизии объявлен траур в связи с погибшими под оползнем, накрывшим шесть жилых домов в селе Аюу Узгенского района Ошской области.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, глава государства Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, 30 апреля объявлен днем траура. В связи с этим, 30 апреля по всей республике и на зданиях дипломатических представительств Киргизии за рубежом будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Киргизии рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Атамбаев поручил правительству Киргизии совместно с органами местного самоуправления оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Отмтеим, что огромный оползень объемом миллион кубических метров сошел сегодня в 06:40 утра в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей. Среди погибших девять детей школьного и дошкольного возраста.

С.Б.

