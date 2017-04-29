Марин Ле Пен выбрала себе кандидата в премьеры

2017-04-29 18:00 | www.oxu.az | 4

Партия «Национальный фронт» и движение «Вставай, Франция» приняли решение сформировать предвыборный союз.

Об этом, как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, на совместной пресс-конференции в субботу, 29 апреля, объявили их лидеры Марин Ле Пен и Николя Дюпон-Эньян.

«Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу», — сообщила Марин Ле Пен.

По словам кандидата в президенты Франции, в случае своей победы она «сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны». «В своей работе он будет опираться на президентское большинство, действующее в национальных интересах. В правительство национального единства войдут политики, отобранные туда за свою компетентность и любовь к Франции», — сказала Ле Пен.

В свою очередь Дюпон-Эньян призвал французов «тщательно обдумать, за кого голосовать во втором туре, чтобы не получилось, что и в следующие пять лет страна пойдет все тем же курсом». «При создании коалиции для нас интересы Франции важнее, чем личные интересы», — заверил он.

С.Б.

