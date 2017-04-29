США начали патрулировать сирийско-турецкую границу

2017-04-29 19:07 | www.apa.az | 4

Американские войска приступили к патрулированию турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения между турецкими военными и курдскими вооруженными формированиями. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

"Силы США осуществляют патрулирование на севере Сирии для обеспечения стабильности в районе и для предотвращения инцидентов, которые могут подорвать усилия по борьбе с ИГ* в Сирии", — приводит издание слова представителя штаба коалиции во главе с США по борьбе с ИГ Джона Дорриана.