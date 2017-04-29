Азербайджан на джазовой выставке Jazzahead – 2017 в Германии (ФОТО)

2017-04-29 16:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 29 апреля в Бремене (Германия) проходит главное событие Европейского джаза - международная выставка Jazzahead, на которой Азербайджан принимает участие 12-й год, сообщила Trend Life директор Бакинского джаз-фестиваля и главный редактор журнала Jazz Dunyasi ("Мир джаза") Лейла Эфендиева.

"При поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана журнал Jazz Dunyasi стал одним из постоянных участников форума Jazzahead. Благодаря ежегодному участию на данном форуме, азербайджанский джаз стал узнаваем в Европе и других странах. Хотелось бы отметить, что в марте этого года Бакинский джаз-фестиваль был принят Европейской ассоциацией джаза (EJN), как один из лучших джаз-фестивалей мира. Посетителям выставки раздаются журналы Jazz Dunyasi, буклеты, книги “История джаза Азербайджана”, компакт диски азербайджанских джаз музыкантов", - сказала Лейла Эфендиева.

На выставке также принимает участие известный джазмен, саксофонист Раин Султанов. В этом году немецким лейблом Ozella Music была выпущена виниловая пластинка Раина Султанова “Inspired by Nature”, которая была презентована на выставке Jazzahead 2017 и стала первой азербайджанской пластинкой постсоветского периода. О данном проекте Раина Султанова были написаны статьи в таких передовых европейских джаз журналах, как Jazz Things, Jazzthetik, Concerto.

"Интересен тот факт, что виниловые пластинки вновь приобретают большую популярность среди любителей качественной музыки и на данном форуме представлены в широком спектре. Азербайджанский джаз всегда был и остается культурным достоянием нашего народа, который мы будем беречь и развивать", – добавила Лейла Эфендиева.

Jazzahead - крупнейшее в Европе событие, объединяющее профессионалов джазовой индустрии со всего мира, ежегодно в Бремен приезжает несколько тысяч участников. Мероприятие длится 4 дня и включает в себя фестиваль шоукейсов, выставку, конференцию, а также мультимедийные презентации и ярмарку. Jazzahead стал важной площадкой для налаживания и развития международных связей для представителей джазового бизнеса, а также настоящей биржей труда для музыкантов.

(Автор: Вугар Иманов)