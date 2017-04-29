Арина Аверина выиграла "золото" в многоборье Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

2017-04-29 16:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Россиянка Арина Аверина в субботу выиграла "золото" в многоборье Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

По итогам четырёх упражнений Аверина набрала 71,250 балла. Серебро также ушло к российской гимнастке - второе место заняла Александра Солдатова с результатом 70,800 балла, а третье поделили две гимнастки Невиана Владинова из Болгарии и Алина Горносько с результатом 68,400 балла.

Азербайджанские гимнастки Жаля Пириева и Зохра Агамирова набрали 61,850 и 60,200 балла и заняли 12-е и 14-е место соответственно.

Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной гимнастической арене в Баку.

Второй день стартовал с квалификационных соревнований по индивидуальным выступлениям гимнасток в упражнениях с булавами и лентой, а также по групповым упражнениям с тремя мячами и двумя скакалками.

Азербайджан на соревнованиях представляют Жаля Пириева и Зохра Агамирова, а также сборная по групповым упражнениям в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.

(Автор: Максим Цурков)