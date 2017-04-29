МИД РФ: планы США по размещению ПРО в Польше нарушают договор РСМД

2017-04-29 21:20 | www.apa.az | 3

Планы Вашингтона по размещению в Польше установок Aegis Ashore, способных запускать крылатые ракеты «Томагавк», являются грубейшим нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в комментарии МИДа к докладу Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

«Неоспоримым фактом является то, что это — грубейшее нарушение обязательств по ДРСМД», — отметили в ведомстве.