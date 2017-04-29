Боевики ИГ убили одного из главарей "Талибана" в Пакистане

2017-04-29 22:20 | www.apa.az | 4

Боевики террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) убили одного из высокопоставленных руководителей радикального движения "Талибан" в городе Пешавар на северо-западе Пакистана. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на афганских талибов.

Как сообщил агентству источник из "Талибана" в субботу, Маулви Дауд (Maulvi Daud) был убит в столкновении между группировками на окраине города. Кроме того, были убиты еще два человека.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид (Zabihullah Mujahid) подтвердил смерть Дауда, отмечает агентство.