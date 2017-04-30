На Кубе разбился военный самолет, погибли восемь человек - ОБНОВЛЕНО

2017-04-30 00:09 | www.apa.az | 4

Кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Прес.

По данным источника, самолет принадлежит компании Aerogaviota.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-26 разбился на западе острова в провинции Пинар-дель-Рио, он способен принять на борт до 39 человек. Самолет принадлежит авиакомпании Aerogaviota. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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Пассажирский самолет Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе, не его борту могли находиться до 39 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал NTN24.

Самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. В момент исчезновения он находился над районом Пинар-дель-Рио на западе острова.

Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.