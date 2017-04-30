На Кубе разбился военный самолет, погибли восемь человек (Обновлено)

2017-04-30 00:20 | www.trend.az | 4

00:20 (GMT+4) Кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным источника, самолет принадлежит компании Aerogaviota.

00:10 (GMT+4) Обломки разбившегося на Кубе самолета найдены в районе Лас-Ломас-де-Сан-Кристобаль, передает РИА Новости со ссылкой на портал Ciber Cuba.

"Эта зона очень сложна для доступа по земле, и предварительная информация свидетельствует, что выживших нет", — приводит портал слова своего источника.

23:05 (GMT+4) Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе, не его борту могли находиться до 39 человек, передает РИА Новости со ссылкой на портал Ciber Cuba.

Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Aerogaviota. Ciber Cuba получил подтверждение факта падения самолета со стороны авиакомпании. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.

"Мы получили подтверждение воздушного инцидента от представительства авиакомпании на Кубе, к сожалению, нам подтвердили также, что есть погибшие", — сообщает портал. Точное число жертв катастрофы пока неизвестно, заявлений от представителей официальных властей Кубы пока не было.

22:42 (GMT+4) Пассажирский самолет Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе, не его борту могли находиться до 39 человек, передает РИА Новости со ссылкой на канал NTN24.

Самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. В момент исчезновения он находился над районом Пинар-дель-Рио на западе острова.

Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.