Американский военнослужащий погиб в районе Мосула

2017-04-30 00:56 | www.trend.az | 3

Американский военнослужащий погиб в субботу в районе иракского города Мосул в результате взрыва самодельной бомбы, передает ТАСС со ссылкой на штаб коалиции, которая проводит операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и Ираке.

"Военнослужащий США скончался от ран, полученных в результате срабатывания самодельного взрывного устройства за пределами Мосула в Ираке 29 апреля", - говорится в сообщении.

Военная кампания по освобождению Мосула от ИГ продолжается уже более шести месяцев, за это время иракским военным удалось установить полный контроль над восточной частью города и значительно продвинуться на западе. В уличных боях с террористами задействованы военизированные отряды полиции, силы быстрого реагирования и армейский спецназ, поддержку с воздуха оказывает правительственная авиация и ВВС западной коалиции во главе с США.

Это уже не первые потери американских ВС за этот месяц. В минувший четверг минобороны США сообщило о гибели двух американских военнослужащих во время операции против боевиков ИГ на востоке Афганистана.