Теракт в Мосуле: погибли 14 сотрудников полиции

2017-04-30 02:31 | www.apa.az | 4

Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции, 20 получили ранения. как передает АПА, об этом Анадолу сообщает со ссылкой на сотрудника Федеральной полиции лейтенанта Хариса Казыма.

По его словам, 6 террористов-смертников террористической организации ИГ организовали теракт в полицейском участке в районе Баб ат-Туб на западе Мосула.

Боевики захватили два здания полицейского управления.

Позже эти здания были уничтожены в результате авиаудара, в ходе которого были убиты 17 террористов.