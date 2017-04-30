В США три человека погибли в результате крушения самолета скорой помощи

2017-04-30 03:47 | www.apa.az | 4

Крушение самолета скорой помощи в американском штате Техас стало причиной гибели трех человек. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщила агентству представитель техасского департамента гражданской безопасности Синди Баркли, одномоторный самолет потерпел крушение к югу от международного аэропорта Амарилло. Судно направлялось в штат Нью-Мексико.

В компании Rico Aviation, владевшей воздушным судном, заявили, что все погибшие были членами экипажа. О причинах крушения не сообщается.