ПКФР дало указание банкам устранить проблему НПО

2017-04-30 05:18 | www.apa.az | 3

29 апреля в Баку состоялась встреча руководства Палаты по контролю за финансовыми рынками (ПКФР) с представителями НПО и СМИ.

Как сообщил «APA-Economics» советник председателя Совета директоров ПКФР Руфат Аббасов, на встрече, организованной по инициативе руководства Палаты, были обсуждены вопросы, вытекающие из закона «О безналичных расчетах».

На встрече руководители НПО, коснувшись трудностей, с которыми они сталкиваются, отметили, что некоторые банки не разрешают обналичивать средства, превышающую сумму более 5000 манатов. Кроме того, вниманию руководства Палаты было доведено, что размер комиссионной платы в 1%, взимаемой при обналичивании средств, слишком высок. Руководители НПО довели до внимания руководства ПКФР и другие технические вопросы.

Выступивший председатель Совета директоров ПКФР Руфат Асланлы, коснувшись значимости указанного закона, отметил, что принятие этого закона крайне важно с точки зрения прозрачности экономики.

Р.Асланлы добавил, что в банки адресовано письмо от ПКФР, которое на основании законодательства предписывает им не осуществлять обналичивание средств на сумму более 5000 манатов. Банки неверно восприняв предписание, стали применять ограничение и лимиты на обналичивание грантов. Р.Асланлы довел до внимания участников встречи, что в связи с этим банкам дано соответствующее указание, после чего проблема была устранена. Таким образом, НПО впредь смогут обналичивать средства на сумму до 15000 манатов.

Руководители НПО, положительно восприняв данный шаг, попросили дальнейшего увеличения лимита обналичивания. Асланлы отметил, что данный вопрос рассматривается в рамках законодательства.