Для избрания на должности профессоров-преподавателей будут учтены новые условия

2017-04-30 05:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Результаты, проводимых в высших учебных заведениях Азербайджана научно-исследовательских работ будут учтены при выборе и назначении на должности состава профессоров-преподавателей, сообщили Trend в Кабинете Министров.

В связи с этим внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана номер 242 от шестого ноября 1995 года "Об утверждении Положений, связанных с деятельностью высших и средних специальных учебных заведений".

Этим постановлением изменены пути финансирования для организации научно-исследовательской деятельности учреждений высшего образования в Азербайджане

Согласно новому изменению, научно-исследовательская деятельность учебного заведения являясь неотъемлемой составной частью учебного процесса реализуется средствами учредителя, своими средства, грантами, средствами полученными из различных фондов и за счет других законных источников.

До сих пор финансирование научных исследований и научно-производственной деятельности проводилось фундаментально со стороны министерства (управления), которому подчинено высшее учебное заведение, а также средствами выделенными из государственного бюджета на проведение поисково-научных исследований, средствами полученными от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых на основе хозрасчетных договоров, средствами выделенными от научно-технического фонда и фонда социального развития высшего учебного заведения.

Кроме этого, научные учреждения и организации и высшие учебные заведения на основе заказов имеют право проводить совместные научные исследования, разрабатывать проекты и программы, советы и в соответствии с законом "О науке" оказывать другие услуги.

А по варианту положения, которое существовало до сих пор высшие учебные заведения, Научные организации Академии наук Азербайджана, другие высшие учебные заведения на основе договоров проводят совместные исследования в разных организационных формах с предприятиями, организациями и учреждениями отраслевых министерств, в том числе в межотраслевых комплексах, временных творческих коллективах, в учебно-научных производственных комплексах.

Новым постановлением, финансирование научной и научно-технической деятельности будет проводиться за счет средств государственного бюджета, собственных средств субъектов научной деятельности, средств государственных фондов и за счет других законных источников согласно закону "О науке".

(Автор: Ильхама Исабалаева)