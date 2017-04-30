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В Джалилабаде автомобиль сбил 11-летнего мальчика

2017-04-30 06:07 | www.apa.az | 3

В Джалилабаде автомобиль сбил малолетнего пешехода. Как сообщает южное бюро АПА, ДТП произошло накануне вечером на участке дороги Алят-Астара, пролегающем через село Гаразенджир Джалилабадского района. Автомобиль сбил проходившего через дорогу 11-летнего Эльвина Гахраман оглу Мусейибова.  Ребенок был доставлен в райбольницу, ему оказана медицинская помощь. Для проведения томографии вследствие кровоизлияния в мозг,  мальчик был переведен в Билясуварскую больницу. По предварительной информации, мальчик от полученной травмы впал в кому.  

По факту ведется расследование.  

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