В Джалилабаде автомобиль сбил 11-летнего мальчика

2017-04-30 06:07 | www.apa.az | 3

В Джалилабаде автомобиль сбил малолетнего пешехода. Как сообщает южное бюро АПА, ДТП произошло накануне вечером на участке дороги Алят-Астара, пролегающем через село Гаразенджир Джалилабадского района. Автомобиль сбил проходившего через дорогу 11-летнего Эльвина Гахраман оглу Мусейибова. Ребенок был доставлен в райбольницу, ему оказана медицинская помощь. Для проведения томографии вследствие кровоизлияния в мозг, мальчик был переведен в Билясуварскую больницу. По предварительной информации, мальчик от полученной травмы впал в кому.

По факту ведется расследование.