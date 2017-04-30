Трамп раскритиковал Парижское соглашение по климату

2017-04-30 06:23 | www.apa.az | 3

США заплатили миллиарды долларов за Парижское соглашение по климату, а выгоду получили Китай, Россия и Индия. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы заплатили миллиарды долларов за Парижское соглашение по климату, тогда как Китай, Россия и Индия не заплатили ничего и получают выгоды от этого", — сказал Трамп на митинге сторонников в Гаррисберге (штат Пенсильвания).

"Мы больше не будем позволять другим странам получать преимущества за счет нас, потому что теперь Америка будет первой", — добавил он.