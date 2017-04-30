В Китае число погибших при ДТП с автобусом достигло 12 человек

2017-04-30 07:14 | www.trend.az | 3

Число жертв аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае достигло 12 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Инцидент произошел вечером в субботу в округе Хулун-Буир. Ранее сообщалось о девяти жертвах и четырех тяжелораненых.

По последним данным властей, трое из четырех пострадавших, находившихся в критическом состоянии, скончались утром в воскресенье. Кроме этого, еще девять человек получили менее серьезные травмы.

Расследование ДТП продолжается.