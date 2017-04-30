Сегодня стартует "Бакинский марафон"

2017-04-30 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартует "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартует от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начнется в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр отводится максимум 4,5 часа.

На протяжении маршрута будет пять остановок автобусов: перед Государственным музеем ковра, отелем Boulevard Hotel, рядом с Центром Гейдара Алиева, около станции метро "Кёроглу" и на бульваре Беюк-Шор.

Автобусы доставят к финишу участников, которые не смогут продолжать марафон, и лиц, пришедших их поддержать.

Вдоль маршрута будут действовать пункты помощи участникам, где они смогут получить воду и медицинскую помощь. Также на протяжении всего маршрута участников будет сопровождать машина скорой помощи.

Участники тоже должны ответственно подойти к вопросу своей безопасности и здоровья.

Поэтому участники должны быть вежливыми по отношению к другим марафонцам, двигаться по левой стороне дороги, чтоб не мешать другим, соблюдать инструкции представителей соревнования, волонтеров.

Участников марафона просят прибыть в точку старта на общественном транспорте.

Зона для фанов соревнования будет создана на Бакинском олимпийском стадионе. Здесь участников ожидают различные развлечения, концерт, игры, лотереи и др.

Основной целью мероприятия является оказание поддержки развитию спорта в Азербайджане, пропаганда здорового образа жизни, в особенности среди молодежи, объединение во имя благородных целей.

Собранные от марафона средства будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.