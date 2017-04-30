Сегодня в Азербайджане более 35 тысяч абитуриентов сдают экзамены в вузы

2017-04-30 09:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье проводит вступительные экзамены по II и III группам специальностей для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения Азербайджана на 2017/2018 учебный год, сообщили Trend в центре.

Экзамены проводятся в 11 городах Азербайджана - Баку, Нахчыван, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Шеки, Барда, Ширван, Лянкяран и Хачмаз. Для управления экзаменационным процессом привлечены 237 руководителей экзаменами и 2637 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

На экзаменах предусмотрено участие 35433 абитуриентов. Из них 18681 абитуриент будут сдавать экзамены по II группе, а 16752 - по III группе.

32089 абитуриентов - выпускники азербайджанского сектора (по II группе - 16612, по III группе - 15477), а 3344 абитуриентов - выпускники русского сектора (по II группе - 2069, по III группе - 1275). 16233 абитуриентов мужского пола (по II группе - 11687, по III группе - 4546), а 19200 абитуриентов женского пола (по II группе - 6994, по III группе - 12206). 26778 абитуриентов - выпускники общеобразовательных школ текущего года, а 8655 - выпускники прошлых лет. 49 абитуриентов - выпускники высших учебных заведений, а 1342 - выпускники средних специальных учебных заведений. 177 абитуриентов - граждане зарубежных стран. Самый старший абитуриент 1961 года рождения, а самый младший 2002 года.

Экзамен будет продолжаться 3 часа. Сразу после завершения экзамена независимыми экспертами будет проведена экспертиза тестовых вопросов. Правильные ответы на вопросы будут размещены на сайте и на Facebook-странице ГЭС.

После завершения обработки карты ответов абитуриентов результаты и графическое изображение карты ответов каждого абитуриента будут размещены на сайте ГЭС через 3-4 дня после экзамена.