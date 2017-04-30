Сегодня проводятся первые вступительные экзамены в ВУЗ-ы

2017-04-30 09:20 | www.oxu.az | 2

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит сегодня, 30 апреля, вступительные экзамены в вузы Азербайджана по II и III группам специальностей на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, экзамены проводятся в целом 66 зданиях в 11 городах республики – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

За ходом экзаменов будут наблюдать 237 руководителей экзаменационного процесса и 2637 преподавателей общеобразовательных учреждений.

В экзамене участвуют 35 433 абитуриентов. Из них 18681 абитуриентов сдают экзамены по II группе специальностей, 16752 - по III группе.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и будут длиться 3 часа.

Сразу же после экзаменов независимые эксперты проведут экспертизу тестовых экзаменов. Правильные ответы будут размещены на сайте ГКПС и странице в Facebook.

С.Б.

