Президент Туркмении наградил Полада Бюльбюльоглы

2017-04-30 09:26 | www.oxu.az | 2

Указом президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова послу Азербайджана в РФ Поладу Бюльбюльоглы присвоено почётное звание «Народный артист Туркменистана».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на turkmenistan.gov.tm, согласно указу, высокого звания Полад Бюльбюль оглы удостоен за особые заслуги в укреплении отношений дружбы, братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркмении и Азербайджана, упрочении диалога между двумя государствами в культурной и гуманитарной сферах, за талант и успехи в развитии песенно-музыкального искусства.

С.Б.

