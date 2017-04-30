В Техасе из-за торнадо погибли пять человек, 50 человек госпитализированы - ОБНОВЛЕНО

2017-04-30 09:59 | www.apa.az | 3

По меньшей мере пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Техас.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, было зафиксировано не менее трех торнадо, в результате которых по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Сообщается также о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях.

Ранее сообщалось, что власти американских штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС из-за наводнений, последовавших за сильными грозовыми дождями. Жертвой наводнений в штате Миссури стала женщина, более трех десятков человек удалось спасти. Около 100 человек были эвакуированы из районов подтопления.

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Один человек стал жертвой наводнения, последовавшего за сильными ливнями в штате Миссури.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, там, а также в штате Оклахома осадки привели к подтоплению низин, обрывам линий электропередачи (ЛЭП) и нарушению движения наземного транспорта.

В этих штатах введено чрезвычайное положение.

“Из-за сильных бурь я решила ввести режим чрезвычайного положения во всех 77 округах штата. Это позволит властям Оклахомы осуществить закупку всего необходимого для ликвидации последствий непогоды. Это первый шаг на пути к обращению за помощью к федеральному правительству, если это понадобится”, - написала губернатор штата Мэри Фоллин в своем Twitter.

Минувшей ночью на Оклахому обрушился снегопад. Губернатор информировала о повреждении множества ЛЭП, обесточивании населенных пунктов и предприятий. Работы по восстановлению подачи электроэнергии не прекращаются и ведутся в авральном режиме.

В Миссури полиция обнаружила тело женщины, которая не смогла вовремя выбраться из машины, которую унесло потоком воды. В этом штате из-за ливней и выхода рек из берегов идет эвакуация жителей около 100 населенных пунктов и районов. Ураганный ветер нанес катастрофический урон домам города Оак-Гроув.

Губернатор Эрик Грейтенс в субботу посетил зону бедствия. “Я прошу всех жителей Миссури молиться о благополучии тех, кто пострадал в результате штормовой погоды прошлой ночью. Семьи по всей территории штата были застигнуты врасплох дождями и разрушительной силы ветрами, скорость которых достигала 67,9 м в секунду, особенно в ряде городов на западе штата”, - заявил губернатор.