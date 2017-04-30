Теракт в Мосуле, погибли 14 полицейских

2017-04-30 10:07 | www.oxu.az | 3

Жертвами теракта в иракском Мосуле стали 14 сотрудников полиции, 20 получили ранения.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на сотрудника Федеральной полиции лейтенанта Хариса Казыма.

По его словам, 6 террористов-смертников террористической организации ИГИЛ организовали теракт в полицейском участке в районе Баб ат-Туб на западе Мосула.

Боевики захватили два здания полицейского управления.

Позже эти здания были уничтожены в результате авиаудара, в ходе которого были убиты 17 террористов.

С.Б.

