Бакинский международный торговый портовый комплекс передан на баланс минэкономики

2017-04-30 10:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Дирекция Бакинского международного морского торгового портового комплекса передана на баланс министерство экономики Азербайджана.

Это предусмотрено в соответствующем решении кабинета министров о внесении изменений в "Список учреждений, находящихся в подчинении министерства экономики, но не входящих в его структуру".

Данные изменения связаны с ликвидацией министерства транспорта и созданием на базе двух министерств - министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.