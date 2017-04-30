Крупнейший гидросамолет прошел наземное испытание – ВИДЕО

2017-04-30 10:35 | www.oxu.az | 3

Крупнейший в мире самолет-амфибия AG600, разработанный китайскими конструкторами, успешно прошел наземное испытание.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию (AVIC).

«Наземные тесты пройдены, что свидетельствует о базовой готовности летной машины к осуществлению первого полета», — отметили в компании.

Первый полет амфибии над сушей состоится в мае, во второй половине года гидросамолет будет испытан над водой.

Церемония выкатки первого образца AG600 прошла 23 июля 2016 года в городе Чжухай.

Самолет AG600 Jiaolong («Водяной дракон») по своим габаритам напоминает «Боинг-737». Его максимальный взлетный вес — 53,5 тонны. Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ6 взлетной мощностью по 5,1 тысячи лошадиных сил.

Разработка проекта ведется с 2009 года. Он был одобрен и получил финансирование в рамках плана по созданию национальной авиационной техники. Всего в разработке амфибии задействовано около 150 институтов и научных центров и 70 предприятий промышленности КНР. Пока сообщается только о гражданской сфере применения гидросамолета — в спасательных операциях и для тушения пожаров.

Самолет-амфибия — летательный аппарат, который способен осуществлять взлетно-посадочные операции как с водной, так и с твердой поверхности.

С.Б.

