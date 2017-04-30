Приятно, что в забеге, наряду с азербайджанцами, принимают участие и представители многих других государств - участник из Шри-Ланки

2017-04-30 10:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - К стартовавшему сегодня "Бакинскому марафону 2017" присоединились гости города, а также иностранцы.

Сотрудник одной из действующих в Баку строительных компаний, гражданин Шри-Ланки Атула Гедар впервые участвует в "Бакинском марафоне".

"Я первый раз участвую в этом грандиозном марафоне в Баку. А до этого я участвовал в Дубайском марафоне. У меня отличное настроение", - сказал участник забега из Шри-Ланки.



Участник марафона отметил, что весь процесс организации марафона осуществлен на высоком уровне.

"Все организовано на высоком уровне. Очень приятно, что в забеге, наряду с азербайджанцами, принимают участие и представители многих других государств", - сказал Гедар.

Сегодня стартовал "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег на дистанцию, протяженностью 21 километр, стартовал от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон стартовал в 10:00 и на преодоление расстояния в 21 километр отводится максимум 4,5 часа.

На протяжении маршрута создано пять автобусных пунктов: перед Государственным музеем ковра, отелем Boulevard Hotel, рядом с Центром Гейдара Алиева, около станции метро "Кёроглу" и на бульваре Беюк-Шор.

Автобусы предназначены для доставки к финишу участников, которые не смогут продолжить марафон, а также лиц, пришедших их поддержать.

Вдоль маршрута будут также действовать пункты помощи участникам, где им предоставят воду и при необходимости окажут медицинскую помощь. В то же время, на протяжении всего маршрута участников будет сопровождать машина скорой помощи.

В свою очередь, участники также должны проявить ответственность в вопросе собственной безопасности и здоровья. В частности, они должны быть вежливыми по отношению к другим марафонцам, двигаться по левой стороне дороги, чтоб не мешать другим, соблюдать инструкции организаторов соревнований и волонтеров.

Участников марафона просят прибыть в точку старта на общественном транспорте.

Для болельщиков на территории Бакинского олимпийского стадиона будет создана специальная зона: здесь участников ожидает концертная программа, игры, лотереи и другие развлечения.

Основная цель мероприятия - оказание поддержки развитию спорта в Азербайджане, пропаганда здорового образа жизни, в особенности среди молодежи, объединение во имя благородных целей.

Собранные в ходе марафона средства будут направлены на проекты, осуществляемые Фондом Гейдара Алиева, и связанные с поддержкой детей, лишенных родительской опеки.