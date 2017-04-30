Мадат Гулиев: Бакинский марафон – важное мероприятие для нашего народа

2017-04-30 10:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон очень важное мероприятие для нашего народа, сказал в воскресенье Trend начальник Службы государственной безопасности (СГБ), генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

Мадат Гулиев подчеркнул, что это мероприятие во второй раз проводится по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

«Это мероприятие очень важно для нашего народа. Бакинский марафон призывает людей, в том числе, молодежь, перейти к здоровому образу жизни», - отметил Мадат Гулиев.

Сегодня проводится "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр отводится максимум 4,5 часа.

На протяжении маршрута будет пять остановок автобусов: перед Государственным музеем ковра, отелем Boulevard Hotel, рядом с Центром Гейдара Алиева, около станции метро "Кёроглу" и на бульваре Беюк-Шор.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)