Бакинский марафон способствует реальной пропаганде здорового образа жизни - сотрудник Госдумы России

2017-04-30 10:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон это мероприятие, которое способствует реальной пропаганде здорового образа жизни, это хороший пример для молодежи, сказал с воскресенье сотрудник Государственной думы России Рамин Гасымов.

"Мы прилетели только сегодня и сразу присоединились к марафону. Баку красивый, теплый город и маршрут марафона проходит вдоль набережной Баку. При каждой поездке в Баку мы гуляем по набережной, а сегодня появилась возможность пробежаться по ней», - сказал Гасымов.

Сегодня стартовал "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр отводится максимум 4,5 часа.

На протяжении маршрута создано пять автобусных пунктов: перед Государственным музеем ковра, отелем Boulevard Hotel, рядом с Центром Гейдара Алиева, около станции метро "Кёроглу" и на бульваре Беюк-Шор.

Автобусы предназначены для доставки к финишу участников, которые не смогут продолжить марафон, а также лиц, пришедших их поддержать.

Вдоль маршрута будут также действовать пункты помощи участникам, где им предоставят воду и при необходимости окажут медицинскую помощь. В то же время, на протяжении всего маршрута участников будет сопровождать машина скорой помощи.

В свою очередь, участники также должны проявить ответственность в вопросе собственной безопасности и здоровья. В частности, они должны быть вежливыми по отношению к другим марафонцам, двигаться по левой стороне дороги, чтоб не мешать другим, соблюдать инструкции организаторов соревнований и волонтеров.

Участников марафона просят прибыть в точку старта на общественном транспорте.

Для болельщиков на территории Бакинского олимпийского стадиона будет создана специальная зона: здесь участников ожидает концертная программа, игры, лотереи и другие развлечения.

Основной целью мероприятия является оказание поддержки развитию спорта в Азербайджане, пропаганда здорового образа жизни, в особенности среди молодежи, объединение во имя благородных целей.

Собранные от марафона средства будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.