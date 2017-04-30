Микаил Джаббаров: Бакинский марафон является состязанием солидарности

2017-04-30 10:57 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон является состязанием солидарности, сказал в воскресенье Trend министр образования Микаил Джаббаров.

Министр оценил Бакинский марафон как прекрасное мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни, и уже занявшее свое место в спортивной жизни столицы.

По словам министра, то, что число участников в очередном марафоне увеличилось вдвое, показывает, насколько успешна эта инициатива. «Считаю, что Бакинский марафон в определенном смысле состязание солидарности», - отметил министр.

Сегодня проводится "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр отводится максимум 4,5 часа.

На протяжении маршрута будет пять остановок автобусов: перед Государственным музеем ковра, отелем Boulevard Hotel, рядом с Центром Гейдара Алиева, около станции метро "Кёроглу" и на бульваре Беюк-Шор.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)