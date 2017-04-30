Азербайджан опередил Армению в рейтинге самых мощных армий

2017-04-30 11:26 | www.oxu.az | 4

В рейтинге Вооружённых Сил мира Азербайджанская армия находится на 59-е месте.

Как передает Oxu.Az, составителем рейтинга выступает портал Global Firepower.

Грузия заняла в списке 80-е место, а Армения — 95.

В первой десятке находятся Вооруженные Силы США, России, КНР, Индии, Франции, Великобритании, Японии, Турции, Германии и Италии.

Последние места занимают, ВС Намибии, Сомали и Центральноафриканской Республики.

В рейтинге не учитывается ядерный потенциал государств, а также характер военного и политического лидерства оцениваемых стран.

Методология подсчета учитывает более 50 факторов, среди которых расходы на оборону, мощность военно-воздушных и морских сил, объемы добычи природных ресурсов и логистические особенности стран, например количество морских портов и действующих аэропортов, а также протяженность дорожных путей.

Важную роль в подсчетах играют и людские ресурсы.

С.Б.

