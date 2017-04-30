Бакинский марафон проходит как праздник - 78-летний участник

2017-04-30 11:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - К проводимому сегодня Бакинскому марафону присоединились участники всех возрастных категорий, сказал в воскресенье Trend один из участников забега - 78-летний Танрыверди Алиев.

Он сказал, что во второй раз участвует в марафоне. «Я и в прошлом году участвовал в Бакинском марафоне. Забег организован на высоком уровне и проходит как праздник. Каждый хочет испытать свои силы. Мы приглашаем всех тех, кто не участвует, чтобы они не ленились и присоединились к марафонцам».

Сегодня проводится "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег на дистанцию, протяженностью в 21 километр, стартовал от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон стартовал в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр отводится максимум 4,5 часа.

На протяжении маршрута создано пять автобусных пунктов: перед Государственным музеем ковра, отелем Boulevard Hotel, рядом с Центром Гейдара Алиева, около станции метро "Кёроглу" и на бульваре Беюк-Шор.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова)