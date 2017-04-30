Гражданин Турции стал победителем Бакинского марафона 2017

2017-04-30 11:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Победителем Бакинского марафона 2017, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом «Победи ветер!», стал 30-летний гражданин Турции Вейси Аслан.

Сегодня завершился "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр было отведено максимум 4,5 часа.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова)