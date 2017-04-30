Гражданин Турции стал победителем Бакинского марафона 2017
2017-04-30 11:33 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Победителем Бакинского марафона 2017, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом «Победи ветер!», стал 30-летний гражданин Турции Вейси Аслан.
Сегодня завершился "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.
Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр было отведено максимум 4,5 часа.
(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова)