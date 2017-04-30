В Баку должностное лицо убил друга бизнесмена

2017-04-30 11:48 | www.oxu.az | 3

Сотрудник Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана подозревается в убийстве.

Как передает Oxu.Az, по информации портала Qafqazinfo, начальник вертолетной площадки, расположенной в поселке Забрат, Фаиг Гасымов вчера ночью убил своего друга.

Согласно информации, Ф.Гасымов вечером 29-го апреля ужинал вместе со свои другом, владельцем ресторана «Гоша Гала», Тарланом. После друзья продолжили веселье на берегу Каспия в селе Фатмаи. По неизвестным причинам, во время веселья Ф.Гасымов наехал на своего друга автомобилем. Получивший серьезные ранения Тарлан скончался в больнице.

Ф.Гасымов был задержан сегодня утром сотрудниками полиции.

С.Б.

