В Баку фестивальная атмосфера - участники из Грузии

2017-04-30 11:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - К стартовавшему сегодня "Бакинскому марафону 2017" присоединились гости азербайджанской столицы из соседней Грузии.

Бегуны из Тбилиси, Века Галициани и Иракли Габриадзе уже второй раз участвуют в "Бакинском марафоне".

"Мы во второй раз участвуем в марафоне. Впечатление очень хорошее, погода отличная, это спортивный праздник. Хочу, чтоб в следующем году был полный марафон", - сказали участники забега.

Участник марафона отметил, что для него главное сам процесс участия в марафоне.

"Мы в Грузии тоже проводим марафон - Wings for Life World Run, очень большой проект. Впечатления отличные, атмосфера в Баку фестивальная. Для нас выиграть не главное, самое главное участие. Мы приехали в дружеский Азербайджан посмотреть, что здесь происходит, пробежаться", - сказали бегуны из Грузии.

Участники заявили, что в этом году грузинские бегуны являются фаворитами в марафоне.

"В прошлом году участник из Грузии занял второе место в марафоне. Сегодня наши друзья приехали. Я бы назвал их фаворитами. Плюс приехал двукратный победитель Wings for Life World Run - грузин Анатолий Олеников. Для меня, если честно, он фаворит, мы болеем за него и естественно за других грузин", - добавили участники из Грузии.

(Автор: Вугар Иманов)