Атмосфера на марафоне очень позитивная - 81-летняя бегунья

2017-04-30 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В стартовавшем сегодня "Бакинском марафоне 2017" впервые участвует 81-летняя спортсменка, актриса Асья Абдуллаева.

"Я люблю бегать. В прошлом, 35 лет назад, я занимала первые места по бегу. Я и сегодня занимаюсь спортом", - отметила Асья Абдуллаева.

81-летняя бегунья сказала, что мероприятие организовано на высочайшем уровне.

"Атмосфера очень позитивная. Мне очень понравилась организация забега. У меня профессий много, я певица, актриса, танцовщица, играю на барабане", - сказала 81-летняя бегунья.