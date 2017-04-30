Занявший второе место: "Бакинский марафон 2017" прекрасно организован

2017-04-30 11:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - «Бакинский марафон 2017» прекрасно организован, сказал в воскресенье занявший второе место среди мужчин, гражданин Турции Узеир Сойлемез.

«Марафон организован прекрасно. Несмотря на то, что я занял второе место, я считаю это успешным результатом», - сказал Сойлемез, добавив, что впервые участвует в Бакинском марафоне.

Узеир Сойлемез добавил, что было бы неплохо, если бы зрители также приняли участие в марафоне.

Первое место среди мужчин в марафоне занял 30-летний гражданин Турции Вейси Аслан.

Сегодня прошел "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр было отведено максимум 4,5 часа.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова)