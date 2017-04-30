Стартовали финалы Кубка мира по художественной гимнастике в Баку
2017-04-30 12:00 | www.trend.az | 3
БАКУ/Trend/- В воскресенье стартовали финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики.
Сегодня разыгрываются шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальным выступлениям в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям в упражнениях с пятью обручами, тремя мячами и двумя скакалками.
В групповых упражнениях Азербайджан представляет сборная в составе Сияны Василевой, Александры Платоновой, Дианы Доман, Зейнеб Челеп и Айшан Байрамовой.
Соревнования завершатся грандиозным гала-концертом с участием призеров и юных азербайджанских гимнасток.
(Автор: Ляман Зейналова)