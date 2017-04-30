В Пакистане автобус упал в ущелье, 11 человек погибли

2017-04-30 12:02 | www.trend.az | 2

По меньшей мере 11 человек погибли после того, как автобус упал в ущелье на северо-западе Пакистана, передает РИА Новости со ссылко на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель полиции Исмаил Хан сообщил, что еще девять человек пострадали в результате аварии. Он также добавил, что дорога была скользкой после дождя.

Как сообщается, инцидент произошел в воскресенье в районе Верхний Дир на пути в город Читрал.