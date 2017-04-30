Это самый лучший марафон - бронзовый призер марафона

2017-04-30 12:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Российский бегун Владислав Демьянов из города Владимир занял третье место в стартовавшем сегодня "Бакинском марафоне 2017", проводимом по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом «Победи ветер!».

Участник марафона сказал, что впервые участвует в Бакинском марафоне.

"Это самый лучший марафон, утверждаю это искренне и без преувеличений. Отличная трасса, отличная атмосфера. Публика очень доброжелательная, все просто превосходно", - сказал российский бегун.

Демьянов отметил, что узнал о марафоне в Баку от знакомых.

"Баку очень красивый город. Я тут впервые. Учитывая прошлогодние результаты, я решил, что могу побороться за призовые места", - сказал бронзовый призер марафона.