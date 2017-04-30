Победитель: Бакинский марафон - замечательное соревнование

2017-04-30 12:28 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Бакинский марафон стал замечательным соревнованием, сказал в воскресенье Trend занявший первое место среди мужчин гражданин Турции Вейси Аслан.

Он сказал, что впервые участвует в Бакинском марафоне. «Горжусь тем, что нахожусь здесь. Соревнование прошло замечательно. Организация тоже была на высоком уровне», - сказал Аслан.

Вейси Аслан также высоко оценил поддержку, оказываемую спорту жителями азербайджанской столицы. «Думаю, что это событие большая гордость для Азербайджана. Бакинский марафон был прекрасно организован и, сохранив достигнутый уровень, в будущем сюда можно будет привлечь атлетов мирового уровня», - сказал Аслан.

30-летний гражданин Турции Вейси Аслан занял первое место среди мужчин в сегодняшнем марафоне.

Сегодня завершился "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр было отведено максимум 4,5 часа.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова)