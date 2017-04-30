Хит Аллы Пугачевой в исполнении Хошгедем – ВИДЕО
2017-04-30 12:35 | www.oxu.az | 2
Воспитанница детского дома Хошгедем Мехтиева, участница проекта «Ты супер!», не смогла пройти в финальный этап вокального конкурса.
Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Sputnik Азербайджан, на большой сцене Хошгедем исполнила известную песню Аллы Пугачевой «Позови меня с собой».
Азербайджан на конкурсе представляли Парвана Алджанова из города Баку и Хошгедем Мехтиева из города Гянджа, которые были выбраны в ходе предварительных кастингов НТВ.