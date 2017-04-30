Обладательница первого места: Очень счастлива, что победила в Бакинском марафоне

2017-04-30 12:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Очень счастлива, что одержала победу в "Бакинском марафоне 2017", сказала в воскресенье Trend обладательница первого места среди женщин, турчанка Яйла Кылыдж.

«Марафон прошел замечательно, организация тоже была на высоком уровне. Я очень счастлива, что одержала победу. Очень полюбила Баку, где нахожусь впервые», - отметила Кылыдж.

Второе место среди женщин в марафоне заняла украинка Валентина Полтовска, третье место - гражданка Ирана Персина Арап.

Сегодня состоялся "Бакинский марафон 2017", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр было отведено максимум 4,5 часа.

(Автор: Вугар Иманов. Текст: Кямаля Сеидова)