В Йемене беспилотник ликвидировал пять предполагаемых членов “Аль-Каиды”

2017-04-30 12:42 | www.apa.az | 4

Пять предполагаемых членов террористической организации “Аль-Каида на Аравийском полуострове” ликвидированы в воскресенье в ходе удара, предположительно, американского беспилотника в центральной части страны.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Целью беспилотника был автомобиль, перевозивший оружие в провинцию Эль-Бейда, сообщил агентству источник в вооруженных силах. По его словам, машина принадлежала местному лидеру группировки “Аль-Каида на Аравийском полуострове”.