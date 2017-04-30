Определились победители «Бакинского марафона 2017» – ОБНОВЛЕНО

2017-04-30 12:48 | www.oxu.az | 3

Победителем «Бакинского марафона 2017», проводимого в воскресенье по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом «Победи ветер!», стал 30-летний гражданин Турции Вейси Аслан.

Как передает Oxu.Az, второе место в забеге также занял гражданин Турции Узеир Сойлемез, обладателем третьего места стал россиянин Владимир Демьянов.

Среди женщин в марафоне первое место заняла, турчанка Яйла Кылыдж, второе - украинка Валентина Полтовска, третье место - гражданка Ирана Персина Арап.

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В воскресенье стартовал «Бакинский марафон 2017», организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az, забег протяженностью 21 километр стартовал от Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Марафон начался в 10:00. На преодоление расстояния в 21 километр отводится максимум 4,5 часа.

На протяжении маршрута будет пять остановок автобусов: перед Государственным музеем ковра, отелем Boulevard Hotel, рядом с Центром Гейдара Алиева, около станции метро «Кёроглу» и на бульваре Беюк-Шор.

Автобусы доставят к финишу участников, которые не смогут продолжать марафон, и лиц, пришедших их поддержать.

Вдоль маршрута действуют пункты помощи участникам, где они смогут получить воду и медицинскую помощь. Также на протяжении всего маршрута участников будет сопровождать машина скорой помощи.

Основной целью мероприятия является оказание поддержки развитию спорта в Азербайджане, пропаганда здорового образа жизни, в особенности среди молодежи, объединение во имя благородных целей.

Собранные от марафона средства будут направлены на проект Фонда Гейдара Алиева, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.

С.Б.

