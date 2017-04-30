Надеюсь, что еще приеду сюда - серебряный призер "Бакинского марафона"

2017-04-30 12:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Участница забега, 45-летняя гражданка Украины Валентина Полтавская из города Одесса, заняла второе место среди женщин в "Бакинском марафоне 2017", проведенном в воскресенье по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом «Победи ветер!».

Участница марафона сказала, что ей очень понравилось участие в марафоне, особо отметив отличную погоду.

"Впечатления от марафона отличные. Трасса хорошая. Баку красивый город, мне здесь очень понравилось и надеюсь, что еще приеду сюда", - сказала украинская бегунья.

Полтавская отметила, что узнала о марафоне в Баку только две недели назад.

"Я не раз выступала на международных соревнованиях. Про марафон в Баку узнала две недели назад и сразу решила приехать", - сказала серебряный призер марафона.