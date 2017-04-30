Всенародная эстафета БАКУ 2017 с Каспийского моря прибыла в Гусар

2017-04-30 12:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всенародная эстафета БАКУ 2017, стартовавшая с Каспийского моря, вчера прибыла в Гусар, сообщили в Операционном комитете Баку 2017.

Тур, который пройдет по территории 15 районов Азербайджана, принесет нашему народу праздничное спортивное настроение, подарит чувство солидарности и радости.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром было проведено мероприятие в окрестностях водопадов, расположенных близ села Лаза. По дороге из гор. Гусар в маленькое горное село Лаза можно увидеть несколько высоких водопадов, вода из которых стекает на зеленые скалистые плато.

Шахматист любитель Метин Бадалов, заслуженный тренер Азербайджана Джарулла Шингаров и чемпион республики по ледолазанию Ренат Рагимханов приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из водопада. Затем сосуд с водой представили на Фестивале воды, который состоялся вечером. Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью Церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском Олимпийском Стадионе.

В полдень в Гусарском Олимпийском спортивном комплексе был реализован еще один увлекательный проект в рамках программы "Domestic Grassroots" - "Региональное спортивное мероприятие – Радости Спорта". Среди гостей мероприятия были и звездные послы четвертых Игр Исламской Солидарности, популярные лица проекта “Bu Şəhərdə” Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов и Мушвиг Аббасов. Главной целью мероприятия, подарившего красочные моменты его участникам, являлось привлечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Церемония продолжилась вечером Фестивалем воды в парке Генерала Абилова. Жители региона, которым был предоставлен свободный вход на мероприятие, получили удовольствие от выступления танцевальной группы «Мирвари», Джамили Заловой, Алияра Гусейнова и Шахлы Атлыхановой и захватывающего водного праздника и фейерверка.

Кроме этого, в начале Водной церемонии участникам мероприятия продемонстрировали передачу Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря жителям Гусара, которая состоялась 5 апреля.

Чемпион республики по ледолазанию Ренат Рагимханов рассказал о водных церемониях, которые придают особый блеск спортивному празднику: "Я выражаю глубокую благодарность своим болельщикам, поддержавшим меня на соревнованиях, в которых я принимал участие. Успех спортсмена, кроме непрерывных тренировок, зависит также от поддержки болельщиков, поэтому я приглашаю зрителей поддержать нашу национальную сборную на Играх Баку 2017".

Следующим пунктом Эстафеты с Каспия, проходящей по территории Азербайджана, 1 мая будет Губинский район. За 37 дней пути эстафета преодолеет расстояние свыше 3.000 км и охватит 15 районов страны.

С более подробной информацией об Эстафете с Каспия вы можете ознакомиться на веб-сайте https://www.baku2017.com/en/p/journey-from-the-caspian.