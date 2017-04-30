Россиянка Арина Аверина выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

2017-04-30 12:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Россиянка Арина Аверина выиграла золотую медаль Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем.

В финале Аверина набрала 18,800 балла.

Второе место и серебряная медаль у еще одной российской гимнастки Александры Солдатовой с результатом 18,450, третье место и бронзовая медаль - у представительницы Беларуси Алины Горносько с показателем 17,650 балла.